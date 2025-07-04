Мишустин: инвесторам дадут налоговые льготы в размере фактических вложений в производственные здания и оборудование

На заседании кабмина обсудили преференции для новых резидентов ОЭЗ и ТОР.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых льготных режимах для инвесторов, которые реализуют свои проекты в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития.

«Они смогут теперь получать налоговые льготы в размере фактических вложений в производственные здания и оборудование. А также – расходов на научные исследования и конструкторские разработки. Такой подход необходим, чтобы предоставляемые льготы содействовали созданию передовых предприятий, наращиванию выпуска востребованной, конкурентоспособной продукции», — заявил глава Правительства на заседании.

При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать лучшие условия для предприятий отдельных отраслей, работающих в особых зонах и ТОР на их территории.

Изменения касаются только новых резидентов, которые зарегистрируются там после вступления закона в силу, и станут применяться с третьего года их деятельности, уточнил Мишустин.