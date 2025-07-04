Максимальное возмещение по европротоколу вырастет до 200 тысяч рублей с 5 июля 2025

Если есть фотофиксация повреждений, по пострадавший участник ДТП сможет получить до 200 тысяч рублей при авариях с разногласиями.

С 5 июля 2025 года максимальная сумма страхового возмещения по европротоколу для аварий с разногласиями вырастет в два раза — до 200 тыс. рублей. На такую компенсацию можно рассчитывать, если есть фотофиксация повреждений.

Если разногласий между участниками ДТП нет, выплаты по европротоколу останутся прежними: до 400 тыс. рублей при фотофиксации и до 100 тыс. без нее.

«Нововведение позволит потерпевшим в ДТП получить при разногласиях страховую компенсацию по европротоколу в большем размере. Это будет способствовать росту оформления аварий без участия ГИБДД», — сказано на сайте Центробанка.

По данным регулятора, в 2024 года свыше 40% всех ДПТ было оформлено по европротоколу. Размер страхового возмещения более чем в 80% случаев был менее 100 тыс. рублей.