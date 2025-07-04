📄 Работодатели будут подавать уведомления об иностранных сотрудниках по новой форме

Из-за того, что мигрантам разрешили работать по одному патенту в соседних регионах, МВД подготовило новую форму уведомления о сотрудничестве с иностранными работниками.

МВД подготовило поправки в форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения нужны из-за того, что с 1 сентября 2025 года начнет действовать закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ, который разрешает мигрантам работать по патенту не только в регионе, где этот документ был получен, но и на территории соседнего субъекта.

Обязательное условие для такой работы иностранцев — специальное соглашение между субъектами РФ. Пока что его могут заключать только должностные лица Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Если мигрант работает на территории двух регионов, то работодатель должен подать уведомление о заключении или расторжении договора в территориальный орган МВД по месту трудовой деятельности иностранца.

Ожидается, что новая форма уведомления вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Пока что работодатели должны сообщать в МВД о работе с иностранцами, следуя приказу от 30.07.2020 № 536.