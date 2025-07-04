Свои запросы по должникам арбитражные управляющие направляют в электронном виде через сервис ФНС «Личный кабинет арбитражного управляющего».

Этот сервис ускоряет получение ответа: вместо установленных законом о банкротстве 7 дней — в течение часа. Это значительно снижает нагрузку на арбитражного управляющего, минимизирует почтовые расходы и существенно упрощает взаимодействие с налоговым органом.

УФНС сообщает, что на середину 2025 года арбитражный управляющий через ЛК может запросить у налогового органа 29 видов сведений о должнике. В том числе:

выписку из ЕГРЮЛ;

справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

сведения об участии должника в юридических лицах;

реквизиты для оформления платежных документов на перечисление денежных средств в уплату;

сведения об открытых банковских счетах;

сведения о наличии объектов налогообложения недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств;

сведения из бухгалтерского баланса ;

сведения из справок о налоге и доходах (бывш. 2-НДФЛ), 3-НДФЛ, 6-НДФЛ и др.

Кроме того, с помощью ЛК арбитражный управляющий может направить в налоговый орган отчет о своей работе и иные процессуальные документы по делу о банкротстве.