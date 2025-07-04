Минтруд: маткапиталом на младшего ребенка можно оплатить обучение старшего в колледже

Материнский капитал можно направить на оплату образования любого из детей в семье.

Не важно, при рождении какого по счету ребенка был оформлен сертификат на материнский капитал: его средства можно направить на оплату образования для любого из детей в семье, сообщил Минтруд.

Но для оплаты обучения нужно учитывать условия:

оплатить обучение можно после того, как ребенку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось 3 года ;

ребенок, который будет учиться, младше 25 лет на момент обучения.

Ранее Минтруд рассказал, что маткапитал также можно использовать для оплаты кружков и секций.