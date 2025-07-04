Минтруд: маткапиталом на младшего ребенка можно оплатить обучение старшего в колледже
Материнский капитал можно направить на оплату образования любого из детей в семье.
Не важно, при рождении какого по счету ребенка был оформлен сертификат на материнский капитал: его средства можно направить на оплату образования для любого из детей в семье, сообщил Минтруд.
Но для оплаты обучения нужно учитывать условия:
оплатить обучение можно после того, как ребенку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось 3 года;
ребенок, который будет учиться, младше 25 лет на момент обучения.
Ранее Минтруд рассказал, что маткапитал также можно использовать для оплаты кружков и секций.
Комментарии3
потом младший скажет старшему, теперь корми и пои меня - ведь благородя мне учился.
а это уже к мамке вопросы - чё она 912 тыщ разделить не смогла.
У нас на предприятии одна сотрудница получила за второго. Отправила учиться сначала одного. Ужо отучился. В этом году второго. Нормально всем хватило.
Конечно не МГУ и не МГИМО на коммерческом
пирамида какая-то