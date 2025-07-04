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Минтруд: маткапиталом на младшего ребенка можно оплатить обучение старшего в колледже

Материнский капитал можно направить на оплату образования любого из детей в семье.

Не важно, при рождении какого по счету ребенка был оформлен сертификат на материнский капитал: его средства можно направить на оплату образования для любого из детей в семье, сообщил Минтруд.

Но для оплаты обучения нужно учитывать условия:

  • оплатить обучение можно после того, как ребенку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось 3 года;

  • ребенок, который будет учиться, младше 25 лет на момент обучения.

Ранее Минтруд рассказал, что маткапитал также можно использовать для оплаты кружков и секций.

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Комментарии

3
  • id53784783

    потом младший скажет старшему, теперь корми и пои меня - ведь благородя мне учился.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а это уже к мамке вопросы - чё она 912 тыщ разделить не смогла.

      У нас на предприятии одна сотрудница получила за второго. Отправила учиться сначала одного. Ужо отучился. В этом году второго. Нормально всем хватило.

      Конечно не МГУ и не МГИМО на коммерческом

  • bogdanovv

    пирамида какая-то

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