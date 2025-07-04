На УСН не надо платить НДС и при полной, и при частичной передаче исключительных прав

ИП на УСН не платит НДС по операциям, которые не подлежат налогообложению. В том числе при передаче прав на патент по лицензионному договору.

Минфин рассказал об освобождении от НДС операций по предоставлению прав использования патента на полезную модель на основании лицензионного договора, которые проводит ИП на УСН.

Согласно подп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК, от обложения НДС освобождена передача:

исключительных прав — на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау);

прав на использование указанных результатов.

Об этом ведомство пишет в письме от 06.05.2025 № 03-07-08/45188.

Соответственно, если ИП на упрощенке предоставляет права использования патента на полезную модель по лицензионному договору – такие его операции освобождены от НДС.

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