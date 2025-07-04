Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для жителей Курской области до 1 декабря 2026 года

Жители Курской области смогут не платить налоги, которые подлежат к уплате в 2024 и в 2025 годах. С ними можно будет рассчитаться до 1 декабря 2026 года.

4 июля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 3 июля 2025 № 1010. Документ продлил отсрочку по уплате для жителей отдельных территорий Курской области.

«Решение распространяется на налоги, подлежащие уплате в 2024 и 2025 годах. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2026 года», — сказано на сайте кабмина.

На отсрочку могут рассчитывать россияне, которые по состоянию на 1 августа 2024 года жили на приграничной территории Курской области или в местности, где введен режим контртеррористической операции, а также жители, в отношении которых приняли решение об отселении.

Для предпринимателей в приграничных регионах действуют субсидии: государство частично компенсирует расходы по оплате временного вынужденного простоя. Также компании и ИП получили годовую отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, гранты на восстановление производства и другие льготы.