Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать те же льготы, что и Герои Труда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект, по которому женщины со званием «Мать-героиня» будут получать дополнительную поддержку. Она будет такой же, которая действует для Геров Труда.

«Воспитание детей — огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием», — сказал Володин.

Согласно законопроекту, женщины, у которых есть звание «Мать-героиня», получат льготы по оказанию медицинской помощи без очереди, их освободят от оплаты жилья и коммунальных услуг, а также смогут бесплатно получить профессиональное образование или пройти переобучение.

Если отказаться от этих льгот, то можно выбрать ежемесячную выплату — в размере более 72 тыс. рублей. Ее будет можно оформить на портале Госуслуги.