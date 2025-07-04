Законопроект-2025: весогабаритные параметры транспорта будут устанавливать Правительство и владельцы автодорог

Власти установят правовую основу для запуска федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля на дорогах всех значений.

3 июля в Госдуму внесен правительственный законопроект о весогабаритном контроле транспорта на автомобильных дорогах.

Документ устанавливает правовую основу для запуска федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на дорогах всех значений. Также он определяет обязанности владельцев пунктов контроля и операторов государственных информсистем по передаче в АСВГК информации.

Владельцы транспорта будут получать сведения из АСВГК о результатах измерений.

Кабмин утвердит порядок предоставления доступа грузоперевозчиков к информации в АСВГК и требования к мониторингу автоматических пунктов контроля.

Допустимые весогабаритные параметры транспортных средств будут устанавливать Правительство и владельцы автодорог.

По прогнозам Росавтодора, к концу 2030 года на федеральной дорожной сети будет работать 417 пунктов автоматических пунктов. Их объединят в единую федеральную государственную информационную автоматизированную систему весогабаритного контроля транспортных средств.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.