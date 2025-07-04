Законопроект-2025: весогабаритные параметры транспорта будут устанавливать Правительство и владельцы автодорог
3 июля в Госдуму внесен правительственный законопроект о весогабаритном контроле транспорта на автомобильных дорогах.
Документ устанавливает правовую основу для запуска федеральной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на дорогах всех значений. Также он определяет обязанности владельцев пунктов контроля и операторов государственных информсистем по передаче в АСВГК информации.
Владельцы транспорта будут получать сведения из АСВГК о результатах измерений.
Кабмин утвердит порядок предоставления доступа грузоперевозчиков к информации в АСВГК и требования к мониторингу автоматических пунктов контроля.
Допустимые весогабаритные параметры транспортных средств будут устанавливать Правительство и владельцы автодорог.
По прогнозам Росавтодора, к концу 2030 года на федеральной дорожной сети будет работать 417 пунктов автоматических пунктов. Их объединят в единую федеральную государственную информационную автоматизированную систему весогабаритного контроля транспортных средств.
Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.
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