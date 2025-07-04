Для мобилизованных и их микробизнеса продлили приостановку начисления пеней по налогам и взносам

Освобождение от пеней по налогам и страховым взносам будет действовать еще три месяца после окончания военной службы мобилизованного.

Правительство с 21 сентября 2022 года освободило мобилизованных от начисления пеней по налогам и страховым взносам.

Это решение будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще три месяца после ее окончания — до 28-го числа включительно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин.

Пени по налогам и страховым взносам не будут начислять гражданам, которых призвали по мобилизации, а также компаниям, в которых мобилизовали единственного руководителя и учредителя.