Управление ФНС ДНР разоблачило ложную информацию о сроках перехода на ККТ

Сроки обязательного применения контрольно-кассовой техники на территории Донецкой народной республики и вообще всех новых регионов России установлены постановлением Правительства РФ.

УФНС сообщает, что в интернете активно распространяется информация, что предпринимателям донецкого рынка «Аквилон» разрешили работать без применения онлайн-касс до 1 сентября 2025 года.

Управление ФНС по ДНР заявляет, что это утверждение безосновательно и не соответствует действительности.

Сроки обязательного применения ККТ в регионе установлены постановлением Правительства РФ от 17.08.2024 № 1104:

Дата начала обязательного применения ККТ Категория обязанных лиц С 1 февраля 2025 года Юридические лица на общей системе налогообложения (ОСНО) С 1 марта 2025 Юрлица на специальном налоговом режиме С 1 мая 2025 Все ИП с наемными сотрудниками С 1 июня 2025 ИП без сотрудников на ОСНО С 1 июля 2025 ИП без работников на УСН С 1 августа 2025 ИП без персонала на патентной системе налогообложения (ПСН) или едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН)

То есть для последней категории при расчетах с покупателями крайний срок начала применения онлайн-кассы истечет 1 августа.

Налоговики особо отмечают, что других сроков, категорий налогоплательщиков или исключений не существует.