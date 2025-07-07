ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (1)
Онлайн-кассы

Управление ФНС ДНР разоблачило ложную информацию о сроках перехода на ККТ

Сроки обязательного применения контрольно-кассовой техники на территории Донецкой народной республики и вообще всех новых регионов России установлены постановлением Правительства РФ.

УФНС сообщает, что в интернете активно распространяется информация, что предпринимателям донецкого рынка «Аквилон» разрешили работать без применения онлайн-касс до 1 сентября 2025 года.

Управление ФНС по ДНР заявляет, что это утверждение безосновательно и не соответствует действительности.

Сроки обязательного применения ККТ в регионе установлены постановлением Правительства РФ от 17.08.2024 № 1104:

Дата начала обязательного применения ККТ

Категория обязанных лиц

С 1 февраля 2025 года

Юридические лица на общей системе налогообложения (ОСНО)

С 1 марта 2025

Юрлица на специальном налоговом режиме

С 1 мая 2025

Все ИП с наемными сотрудниками

С 1 июня 2025

ИП без сотрудников на ОСНО

С 1 июля 2025

ИП без работников на УСН

С 1 августа 2025

ИП без персонала на патентной системе налогообложения (ПСН) или едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН)

То есть для последней категории при расчетах с покупателями крайний срок начала применения онлайн-кассы истечет 1 августа.

Налоговики особо отмечают, что других сроков, категорий налогоплательщиков или исключений не существует.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум