Управление ФНС ДНР разоблачило ложную информацию о сроках перехода на ККТ
УФНС сообщает, что в интернете активно распространяется информация, что предпринимателям донецкого рынка «Аквилон» разрешили работать без применения онлайн-касс до 1 сентября 2025 года.
Управление ФНС по ДНР заявляет, что это утверждение безосновательно и не соответствует действительности.
Сроки обязательного применения ККТ в регионе установлены постановлением Правительства РФ от 17.08.2024 № 1104:
Дата начала обязательного применения ККТ
Категория обязанных лиц
С 1 февраля 2025 года
Юридические лица на общей системе налогообложения (ОСНО)
С 1 марта 2025
Юрлица на специальном налоговом режиме
С 1 мая 2025
Все ИП с наемными сотрудниками
С 1 июня 2025
ИП без сотрудников на ОСНО
С 1 июля 2025
ИП без работников на УСН
С 1 августа 2025
ИП без персонала на патентной системе налогообложения (ПСН) или едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН)
То есть для последней категории при расчетах с покупателями крайний срок начала применения онлайн-кассы истечет 1 августа.
Налоговики особо отмечают, что других сроков, категорий налогоплательщиков или исключений не существует.
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