ФНС: участие налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки – его право, а не обязанность

Если налогоплательщик не согласен с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, он может в течение месяца представить возражения.

Акт налоговой проверки составляют в двух экземплярах. Один остается в налоговом органе, второй в течение 5 рабочих дней с момента подписания вручают налогоплательщику, в том числе почтой: ст. 88 НК, п. 5 ст.100 НК, отметили налоговики в чате ФНС.

Также разъяснили, нужно ли налогоплательщику лично участвовать в рассмотрении материалов проверки.

«Участие налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки является его правом, но не обязанностью. Если налогоплательщик не явился, то дело рассматривается в его отсутствие», — указали инспекторы.

В частности, подписывать акт проверки совсем не нужно, в том числе лично.

В случае несогласия с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, в течение 1 месяца со дня получения акта налогоплательщик имеет право прислать письменные возражения.

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