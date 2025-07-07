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Банкротство юридических лиц

🚀 Налоговики хотят признать банкротом частную космическую компанию SR Space

Московская налоговая просит арбитражный суд признать банкротом АО «СР Спейс», счета компании уже блокировали в июне 2025 года.

ИФНС № 4 по Москве обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «СР Спейс». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В июне 2025 года ФНС уже выносила решения о приостановке операций по счетам компании в четырех банках.

АО «СР Спейс» действует с июля 2020 года, в портфель акционерного общества входит восемь юрлиц. На сайте организации сказано, что SR Space занимается разработкой космических аппаратов, суборбитальных и орбитальных ракет-носителей, а также программного обеспечения для аэрокосмической отрасли.

Генеральный директор компании Олег Мансуров опроверг информацию о банкротстве. Он заявил, что компания сейчас активно привлекает инвестиции, после чего задолженность будет погашена.

По данным сервиса проверки контрагентов от «Клерка», на 2024 год выручка АО «СР Спейс» составила 53,8 млн рублей.

Показатель выручки АО «СР Спейс» за 2024 год. Сервис «Клерка» проверки контрагентов
Показатель выручки АО «СР Спейс» за 2024 год. Сервис «Клерка» проверки контрагентов

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