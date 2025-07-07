🚀 Налоговики хотят признать банкротом частную космическую компанию SR Space
ИФНС № 4 по Москве обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «СР Спейс». Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.
В июне 2025 года ФНС уже выносила решения о приостановке операций по счетам компании в четырех банках.
АО «СР Спейс» действует с июля 2020 года, в портфель акционерного общества входит восемь юрлиц. На сайте организации сказано, что SR Space занимается разработкой космических аппаратов, суборбитальных и орбитальных ракет-носителей, а также программного обеспечения для аэрокосмической отрасли.
Генеральный директор компании Олег Мансуров опроверг информацию о банкротстве. Он заявил, что компания сейчас активно привлекает инвестиции, после чего задолженность будет погашена.
По данным сервиса проверки контрагентов от «Клерка», на 2024 год выручка АО «СР Спейс» составила 53,8 млн рублей.
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