Налоговый орган — это не банковская структура, а налоговая рассрочка/отсрочка – не кредит

УФНС по Москве, «Опора России» и комитет по налогам и бюджету провели круглый стол по теме «Рассрочка по налогам». Работу механизма предоставления отсрочкии рассрочки описал замглавы УФНС по Москве Станислав Гусев.

«Хочу заметить, что налоговый орган — это не банковская структура, поэтому как кредит это рассматривать нельзя. Весь процесс представления отсрочек (рассрочек) он делится на 3 основных этапа – это основание для предоставления, ограничения, которые могут препятствовать предоставлению отсрочки (рассрочки) и, собственно, обеспечение на каждом из этих этапов», — сказал Гусев.

Налоговую отсрочку или рассрочку могут дать по таким основаниям:

ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

задержка бюджетного финансирования — для организаций, работающих на его основе;

угроза банкротства. Решение принимается на основе критериев, установленных приказом Минэкономразвития от 14 марта 2023 года № 169;

тяжелое имущественное положение физлица, исключающее единовременную уплату налога;

сезонный характер деятельности организации;

особенности уплаты налогов при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;

невозможность единовременной уплаты доначисленных сумм по итогам налогового контроля.

Гусев напомнил о важности полного и правильного оформления документов при обращении за отсрочкой/рассрочкой, особенно по основаниям, связанным с сезонностью деятельности или имущественным положением физлиц.

Рассрочка может распространяться не только на основной долг, но и на начисленную пеню и штрафные санкции, добавила замначальника отдела урегулирования задолженности УФНС по Москве Ирина Биткина. При этом общая сумма рассрочиваемых выплат не может превышать величину самой недоимки, подлежащей погашению.