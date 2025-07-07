Путин подписал закон об устранении двойного налогообложения с ОАЭ

Организации и физлица больше не будут дважды уплачивать налог в РФ и ОАЭ с одного вида дохода.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.07.2025 № 189-ФЗ о ратификации соглашения между правительствами РФ и ОАЭ об отмене двойного налогообложения, а также о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Теперь компании и физлица не будут два раза платить налоги с одного и того же вида дохода в своей стране и партнерском государстве.

Также Соглашение регулирует налогообложение доходов от движимого и недвижимого имущества, прибыль от предпринимательской деятельности, воздушных и морских перевозок, обложение дивидендов, авторских прав и доходов физлиц.

Недавно мы писали, что выплаты от работодателей из Казахстана пытаются обложить двойным налогом.