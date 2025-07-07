Выплаты от работодателей из Казахстана пытаются обложить двойным налогом

ФНС считает, что сотрудники, которые сотрудничали с работодателями из Казахстана в 2022-2023 годах, делали это, находясь в России, а значит, вместо уплаты налога в республике, они должны были платить НДФЛ в РФ.

ФНС начала рассылать уведомления россиянам, которые получают доход от работодателей из Казахстана.

Налоговики просят уплатить НДФЛ по полной ставке за 2022-2023 годы. По их мнению, в этот период удаленщики работали дистанционно с территории РФ. Причем доход сотрудников уже обложили индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в Казахстане по ставке от 5 до 20%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых юристов, клиенты которых столкнулись с требованиями ФНС.

Налоговики стали обращать особое внимание на специалистов, которые работают на иностранные компании. Это связано с ростом удаленной занятости и с релокацией в Казахстан после 2022 года.

С 1996 года между Россией и Казахстаном действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Это значит, что налог достаточно уплатить только в одной стране, а не сразу в двух.

По общему правилу, ИПН остается в Казахстане, если сотрудник там проживал во время выполнения своих обязанностей, даже несмотря на то, что он был налоговым резидентом РФ. Однако, если специалист был в России, то он должен уплачивать только НДФЛ в РФ. Исключение сделали только для гонораров директоров, они платят налог в той стране, где находится работодатель.