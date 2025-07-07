Путин увеличил до 20 тысяч рублей штраф за несообщение в военкомат о переезде

Если не передать в военкомат информацию о смене места жительства, не подтвержденного регистрацией, можно получить штраф до 20 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон от 07.07.2025 № 202-ФЗ, по которому будет штраф до 20 тыс. рублей, если не сообщить в военкомат о смене места жительства.

Раньше наказание было от 1 до 5 тыс. рублей, а теперь — от 10 до 20 тыс. Получить штраф могут те, кто не сообщил в военкомат о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией. А также за неявку в военкомат в установленный срок после переезда.

Закон вступает в силу после официальной публикации. То есть с 7 июля 2025 года.