Минпромторг: для повышения спроса на российскую продукцию нужно ограничивать допуск иностранных аналогов

Стоимость отечественных разработок предлагают субсидировать до момента, пока они не выйдут на целевой уровень.

Спрос на новую российскую продукцию можно повысить, ограничив допуск на рынок РФ зарубежных аналогов. Также поможет субсидирование стоимости разработок отечественных компаний, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«На уровне спроса на новые продукты в качестве мер стимулирования необходимо ограничивать допуск иностранных аналогов на наш рынок. Либо субсидировать стоимость отечественных разработок до момента, пока не получим нужного эффекта масштаба», — сказал Алиханов.

Такое заявление он сделал в ходе итоговой коллегии министерства на площадке «Иннопром-2025».