Для многодетных предлагают провести коммунальную амнистию

Депутат Миронов направил в Правительство предложение о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям с низким доходом.

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение о списании долгов по ЖКХ многодетным семьям со средним доходом ниже прожиточного минимума.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума», — говорится в документе.

Миронов считает, что «коммунальная амнистия» позволит «снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан».

По данным Росстата за 2024 год – это каждая пятая семья.

«Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше», – добавил Миронов.

В 2024 году долги россиян за услуги ЖКХ превысили 800 миллиардов рублей. За капитальный ремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение регулярно не платят, по данным Миронова, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных.