Законопроект Правительства предлагает пересчитать стаж многодетных с учетом всех детей. Повышенные выплаты дадут с 1 января 2025
7 июля 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о перерасчете размеров пенсий многодетным родителям. Для этого снимут ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком только до его полутора лет.
Также документ предполагает установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для матерей-героинь наравне с Героями Труда и предусматривает возможность получить выплату за период с 1 января 2025 года.
Пенсии многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 лет пересчитают на основании соответствующего заявления, в том числе за период с начала 2025 года. Для этого нужно будет подать заявление в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.
Дополнительные средства из федерального бюджета и бюджета Соцфонда будут предусмотрены на очередной финансовый год и плановый период, указано в пояснительной записке.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Комментарии1
Вот честно, не понимаю...Многие многодетные и не работали вовсе, то есть страховые взносы не платитли, ни сами, ни работодатель за них. Особенно те, кто приезжает из стран Азии, получает граждантво, пособия и мат капитал, но при этом не работают. Нам же подняли пенсионный возраст, и знаете что, многие ( и я в том числе) прожив на Севере более 40 лет, стаж северный 22 года, но ребенок один, так сложилось по здоровью, пенсию могла бы в 50 получать, да во беда, 2-г ребенка не дано было иметь... И таких множество....