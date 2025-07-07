Законопроект Правительства предлагает пересчитать стаж многодетных с учетом всех детей. Повышенные выплаты дадут с 1 января 2025

Ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком снимут, а матерям-героиням установят выплаты.

7 июля 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о перерасчете размеров пенсий многодетным родителям. Для этого снимут ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком только до его полутора лет.

Также документ предполагает установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для матерей-героинь наравне с Героями Труда и предусматривает возможность получить выплату за период с 1 января 2025 года.

Пенсии многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до 1,5 лет пересчитают на основании соответствующего заявления, в том числе за период с начала 2025 года. Для этого нужно будет подать заявление в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.

Дополнительные средства из федерального бюджета и бюджета Соцфонда будут предусмотрены на очередной финансовый год и плановый период, указано в пояснительной записке.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.