Депутат Тарбаев: налог для выезжающих на отдых за границу россиян вводить не будут

Идея о введении налога «логичная», но работа в данном направлении не ведется.

Законопроект о введении налога для выезжающих на отдых за границу россиян не готовится, заявил глава комитета Госдумы по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев.

«На данный момент о законопроекте речи не идет. Работа в данном направлении не ведется, более того — нет даже предпосылок для ее обсуждения», — сказал Тарбаев.

При этом он назвал идею логичной, потому что есть перекос с точки зрения выездного и внутреннего туризма. Депутат считает, что при выезде россиян за границу деньги «просто уходят из страны».

«Если бы часть этих расходов могла бы оставаться здесь, на развитие внутреннего туризма — было бы логично», — отметил Тарбаев.

Такие внебюджетные средства можно было бы тратить на регионы, где сегодня активно развивается внутренний туризм, добавил он.