⚡️ Итоги дня: выпуск алкоголя сократился на 16% год к году, Wildberries теперь доставляет еду, а пересдавать ЕГЭ отправятся 144 тысячи выпускников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах к 2030 году создать больше 45 тыс. рабочих мест рядом с домом.

Сбер вернул скидку по ипотеке при наличии страховки жизни. Скидка в 1 п. п. действует для заявок, поданных с 1 июля 2025 года. Ранее Сбер, как и другие, давал скидку при наличии полиса. Однако в 2023 году он перешел на подписку «Домклик Плюс», включавшую услуги «Сбербанк страхование жизни», что отменило льготу для сторонних страховщиков.

В России производство сидра в июне снизилось до 753,2 тыс. дал – на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

В первой половине 2025 года выпуск алкогольной продукции в России сократился более чем на 16% год к году. Причиной этому стало снижение продаж крепкого алкоголя на фоне резкого роста акцизов и минимальной розничной стоимости.

Wildberries запустил доставку еды из кафе и ресторанов. Маркетплейс выступает онлайн-витриной для товаров, а приготовлением, сборкой и доставкой заказов занимается ресторан. Услуга уже действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга.

Wildberries & Russ в День семьи, любви и верности в тестовом режиме запустила «Мост поколений» — образовательно-информационную платформу для совместной работы над семейным деревом и архивом. Скачать приложение можно в AppStore, Google Play или воспользоваться веб-версией.

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявила, что иностранные слова, имеющие аналоги в русском языке, не должны использоваться в сочинениях на ЕГЭ по русскому языку.

На пересдачу ЕГЭ пошли 144 тыс. одиннадцатиклассников. Это на 27% больше, чем в 2024 году. В 2024 году выпускникам разрешили пересдавать ЕГЭ по одному из предметов (по выбору) прямо в ходе приемной кампании в вузы.

В ЛДПР предложили бесплатно выдавать землю супругам после 10 лет брака. На получение земли смогут претендовать супруги, состоящие в официальном браке не менее десяти лет и воспитывающие как минимум одного ребенка. Участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям, а также находиться в пределах региона проживания семьи.

2ГИС представил навигатор для мотоциклистов. Он учитывает особенности движения на двухколесном транспорте. Мотоциклисты получат более короткие, удобные и быстрые маршруты, а также точное время прибытия с учетом средней скорости мотоцикла, дорожной ситуации и соблюдения ПДД.