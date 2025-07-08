ФНС: по агентским договорам в кассовые чеки нужно включать дополнительные реквизиты. В ФФД 1.2 есть не все
Налоговики разъяснили, как оформлять кассовые чеки при работе по агентским договорам.
В чеки нужно включить один из дополнительных реквизитов:
Название тега
Номер тега
Пояснение
«Признак агента»
1057
Если все предметы расчета в кассовом чеке или в чеке коррекции содержат сведения, что расчет проводит пользователь как один из видов агентов:
Реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) для предметов расчета не применяют.
«Признак агента по предмету расчета»
1222
Если кассовый чек или чек коррекции содержит:
Реквизит «признак агента» (тег 1057) не используют.
Если агент продает товары (работы, услуги) другой компании, в чеке нужно указать реквизиты «данные поставщика» (тег 1224) и «ИНН поставщика» (тег 1226) в соответствующем предмете расчета. Выручка по этим товарным позициям будет отнесена к выручке поставщика этих товаров (работ, услуг).
«В случае отсутствия в структуре кассового чека указанных реквизитов в соответствующем предмете расчета, вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента», — уточняет ФНС.
Агент должен указать в чеке сумму агентского вознаграждения без перечисленных реквизитов (в отдельном кассовом чеке или отдельном предмете расчета того же чека) так, чтобы данная сумма была расценена как выручка агента.
Состав реквизитов, входящих в чек при использовании ФФД версии 1.2, указан в таблице 96 приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Реквизит «признак агента» (тег 1057) в составе кассового чека в ФФД версии 1.2 отсутствует.
Такой ответ дали инспекторы на вопрос о том, как перерегистрировать кассу для работы с агентскими договорами.
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