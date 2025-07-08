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Чеки

ФНС: по агентским договорам в кассовые чеки нужно включать дополнительные реквизиты. В ФФД 1.2 есть не все

Без реквизита «признак агента» или «признак агента по предмету расчета» вся сумма расчета будет считаться выручкой агента.

Налоговики разъяснили, как оформлять кассовые чеки при работе по агентским договорам.

В чеки нужно включить один из дополнительных реквизитов:  

Название тега

Номер тега

Пояснение

«Признак агента»

1057

Если все предметы расчета в кассовом чеке или в чеке коррекции содержат сведения, что расчет проводит пользователь как один из видов агентов:

  • платежного агента (субагента);

  • банковского платежного агента (субагента);

  • комиссионера;

  • поверенного или иного агента.

Реквизит «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) для предметов расчета не применяют.

«Признак агента по предмету расчета»

1222

Если кассовый чек или чек коррекции содержит:

  • и предметы расчета, которые должны содержать сведения о расчетах пользователем в качестве одного из видов агентов — платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента. Таких предметов расчета со сведениями о разных видах агентов может быть несколько;

  • и предметы расчета, которые таких сведений не содержат.

Реквизит «признак агента» (тег 1057) не используют.

Если агент продает товары (работы, услуги) другой компании, в чеке нужно указать реквизиты «данные поставщика» (тег 1224) и «ИНН поставщика» (тег 1226) в соответствующем предмете расчета. Выручка по этим товарным позициям будет отнесена к выручке поставщика этих товаров (работ, услуг).

«В случае отсутствия в структуре кассового чека указанных реквизитов в соответствующем предмете расчета, вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента», — уточняет ФНС.

Агент должен указать в чеке сумму агентского вознаграждения без перечисленных реквизитов (в отдельном кассовом чеке или отдельном предмете расчета того же чека) так, чтобы данная сумма была расценена как выручка агента.

Состав реквизитов, входящих в чек при использовании ФФД версии 1.2, указан в таблице 96 приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Реквизит «признак агента» (тег 1057) в составе кассового чека в ФФД версии 1.2 отсутствует.

Такой ответ дали инспекторы на вопрос о том, как перерегистрировать кассу для работы с агентскими договорами.

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