С 2025 года АУСН есть в Иркутской области: первые итоги
В Иркутской области увеличивается количество плательщиков, перешедших на автоУСН.
С 2025 года на территории Иркутской области действует специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.
УФНС региона сообщает, что им воспользовались уже 415 представителей бизнеса. Хотя в январе их было 184.
Организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. А с иных систем налогообложения — только со следующего календарного года.
Например, чтобы начать применять автоУСН с 1 августа, следует подать заявление об отказе от УСН или НПД не позднее 31 июля.
Про первые итоги введения АУСН в Мордовии и Бурятии мы сообщали здесь.
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