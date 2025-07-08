С 2025 года АУСН есть в Иркутской области: первые итоги

В Иркутской области увеличивается количество плательщиков, перешедших на автоУСН.

С 2025 года на территории Иркутской области действует специальный налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

УФНС региона сообщает, что им воспользовались уже 415 представителей бизнеса. Хотя в январе их было 184.

Организации и ИП на УСН, а также самозанятые ИП могут перейти на АУСН с первого числа любого месяца. А с иных систем налогообложения — только со следующего календарного года.

Например, чтобы начать применять автоУСН с 1 августа, следует подать заявление об отказе от УСН или НПД не позднее 31 июля.

Про первые итоги введения АУСН в Мордовии и Бурятии мы сообщали здесь.