📄 ФНС разработала новую форму требования об уплате задолженности

В новую форму добавлена графа об установленном сроке уплаты налога и указано, куда обращаться, если не согласны с суммой долга.

ФНС подготовила новую форму требования об уплате задолженности. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов НПА.

Изменения внесут в приказ ФНС от 02.12.2022 № ЕД-7-8/1151@.

В новой форме добавлена графа «Установленный законодательством о налогах и сборах срок уплаты налога (сбора, страховых взносов)».

Также в требовании будет отмечено, что в случае несогласия с указанной суммой отрицательного сальдо можно обратиться в информационный сервис «Оперативная помощь налогоплательщикам» и будет добавлена QR-ссылка на этот сервис.

Кроме того, приказ вносит поправки в формы:

решения о приостановлении (отмене приостановления) действия поручений на списание и перечисление задолженности со счетов налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), а также на перевод электронных денежных в бюджетную систему РФ;

постановления о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица).

Планируется, что обновленные формы документов начнут применяться с 1 ноября 2025 года.