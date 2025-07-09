Иностранцы, которые работают по квоте, смогут не сдавать тест на знание языка

Если трудовой мигрант получил работу по квоте кабмина, то ему не придется проходить проверку на знание русского языка, законов и истории России.

8 июля 2025 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который позволит мигрантам, работающим по квоте Правительства, не проходить тестирование на знание русского языка и истории России.

В основном это коснется небольшой доли мигрантов, которые приезжают в РФ из визовых стран — например, Индии и Китая.

«Эта доля составляет примерно 4% от общего количества иностранных граждан, получающий разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности в России», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Также законопроект увеличит с 30 до 90 дней срок представления иностранцами документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства РФ. Это должны сделать все, кто получил разрешение на работу.