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Миграционный учет

Иностранцы, которые работают по квоте, смогут не сдавать тест на знание языка

Если трудовой мигрант получил работу по квоте кабмина, то ему не придется проходить проверку на знание русского языка, законов и истории России.

8 июля 2025 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который позволит мигрантам, работающим по квоте Правительства, не проходить тестирование на знание русского языка и истории России.

В основном это коснется небольшой доли мигрантов, которые приезжают в РФ из визовых стран — например, Индии и Китая.

«Эта доля составляет примерно 4% от общего количества иностранных граждан, получающий разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности в России», — сказал заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Также законопроект увеличит с 30 до 90 дней срок представления иностранцами документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории страны и основ законодательства РФ. Это должны сделать все, кто получил разрешение на работу.

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