Депутаты запретили начислять проценты по кредитам умерших клиентов

Кредиторам запретили требовать рассчитаться с долгами родственников умерших клиентов, которые еще не вступили в наследство. В этот период нельзя начислять штрафы и проценты за просрочку платежей.

8 июля 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете начислять неустойки, штрафы и пени по просроченным кредитам, если клиент умер, но его родственники еще вступили в наследство.

Этот запрет будет действовать 6 месяцев, если законом или решением суда не установлен другой срок для вступления в права наследования. Он распространяется на всех кредиторов, на потребительские кредиты, займы и ипотеку.

Сейчас нередки ситуации, когда кредиторы начинают беспокоить наследников и требовать оплатить долги еще до принятия наследства.

«Указанные ситуации происходят, потому что действующее законодательство не содержит запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате кредитной задолженности», — сказано в пояснительной записке.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года и распространится на обязательства, которые возникли после даты его вступления в силу.