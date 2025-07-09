Срок действия электронной визы для пребывания России увеличили

Госдума приняла закон о продлении срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. Также продлен до 30 суток разрешенный срок пребывания по ней иностранца.

8 июля 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об увеличении до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в Россию.

Инициативу внесло Правительство. Иностранцы с действующей электронной визой смогут находиться в РФ в течение 30 дней (вместо 16).

Авторы законопроекта указали, что такое изменения позволят увеличить приток иностранцев в Россию.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Также закон устанавливает, что свидетельство о рождении больше не будет документом, удостоверяющим за границей личность гражданина РФ младше 14 лет. Его нельзя будет использовать для выезда из России. Те, кто выехал из страны по свидетельству о рождении до вступления в силу новых норм, смогут по нему вернуться в РФ.

Закон вступит в силу через 30 дней после дня официального опубликования.