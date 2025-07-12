🙅 ФНС: юрлицо не может переехать на адрес обособки

Ситуация, с которой поделились ФНС: предприятие из Таганрога имеет с 2023 года обособленное подразделение в ДНР. Основной вид деятельности осуществляется — именно в ДНР. Хотели изменить юридический адрес и зарегистрироваться по адресу этой обособки. Но в УФНС ДНР сказали, что такая миграция запрещена. Вопрос, каким законодательным актом это запрещено и почему.

ФНС разъяснила, что действует прямой запрет на переезд юрлица на адрес обособленных подразделений — филиалов и представительств, поскольку они должны быть расположены вне места нахождения юрлица: ст. 55 ГК.