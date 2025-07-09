Штрафы за продажу алкоголя возле школ предлагают увеличить

В Госдуму внесут законопроект о повышении штрафов за нарушения до 0,5 млн рублей.

Законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя возле мест, где это запрещено — школ, спортивных и медицинских учреждений – внесет в Госдуму Заксобрание Амурской области. Об этом сообщил сенатор от Амурской области Артем Шейкин.

«Законопроектом, который разработало и подготовило ко внесению в ближайшее время в Госдуму законодательное собрание Амурской области, предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя, приравняв их к санкциям за продажу алкоголя в полимерной таре свыше 1,5 литра (до 500 тысяч рублей для юрлиц), чтобы усилить превентивный эффект наказания», — сказал Шейкин.

Нарушением «особых требований» будет считаться продажа спиртного возле образовательных, медицинских и спортивных учреждений, на вокзалах, в аэропортах, на массовых мероприятиях, а также несовершеннолетним.

Авторы инициативы предусматривают, что штрафы за такие нарушения составят 100 – 200 тыс. для должностных лиц, а для компаний — от 300 до 500 тысяч рублей, с возможной конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, добавил сенатор.