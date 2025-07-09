За три года власти конфисковали активы почти на 4 трлн рублей: «ползучая национализация» не останавливается

При рассмотрении дел об изъятии активов прокуратура и суды обращают внимание на то, есть ли у бенефициаров иностранные паспорта, недвижимость за границей, а также переводит ли компания выплаты на иностранные холдинги.

Объем изъятых или переданных в управление государству активов за последние три года достиг 3,9 трлн рублей. Эту сумму можно считать эквивалентной расходам федерального бюджета за месяц или 2% ВВП.

К началу июля 2025 года совокупная стоимость изъятых активов по закону о стратегических обществах составила 1,539 трлн рублей. По коррупционным основаниям изъяли собственность на 1,07 трлн, из-за приватизационных нарушений — 385,4 млрд. Неэффективное управление привело к конфискации активов на сумму 621,5 млрд, еще 181,8 млрд изъяли в связи с борьбой с экстремизмом.

Новые собственники подали иски к прежним на 47,8 млрд рублей. Они связаны с претензиями к управлению их активами. Большую часть таких требований суды удовлетворяют. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование адвокатского бюро NSP.

Согласно исследованию, «ползучая национализация» не останавливается: по-прежнему нет четкого ограничения пересмотра сроков давности по делам о пересмотре прав собственности. По подобным искам суды выносят лишь несколько отказов из-за истечения сроков давности приватизационных нарушений, при этом давность исков по коррупции признана бессрочной.

«Вне зависимости от оснований для изъятия (экстремизм, экологические риски, антикоррупционные требования и т. д.) прокуроры обращают внимание на наличие у бенефициаров иностранных паспортов и использование "иностранных финансовых инструментов" — речь идет всего лишь о выплате дивидендов на иностранные холдинговые структуры, но большинство их юрисдикций, как Нидерланды или Кипр, признаны недружественными, на что также обращается внимание суда», — сказал партнер NSP Роман Макаров.

Также он добавил, что по этой причине бизнесу стоит подумать об отказе от вторых паспортов и недвижимости за границей.

Иностранные предприятия, которые защищены от конфискации международными соглашениями, передают во временное управление Росимуществу, причем на неопределенный срок. За год число таких компаний выросло с 9 до 16. Например, в управление ООО «Фармирус» передали Нижегородский химфармзавод, который принадлежал компании Nidda Lynx S.a r.l. из Люксембурга.