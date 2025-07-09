Для расчета выходных пособий с 1 сентября 2025 нужно учитывать среднее число рабочих дней в месяце

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок расчета среднего заработка. Нужно будет общее количество рабочих дней в году делить на 12.

Чтобы в 2025 году правильно рассчитать выходные пособия, нужно знать средний заработок сотрудника, для учета которого понадобится среднее число рабочих дней в месяце.

Для этого из производственного календаря нужно взять количество рабочих дней в году и разделить их на 12. Это будет объективным средним показателем, даже при нестандартном графике работы сотрудника. Об этом сказано в постановлении Правительства от 24.04.2025 № 540.

Если у работника идет суммированный учет рабочего времени, то расчет нужно делать по другой формуле. Для этого средний часовой заработок умножаем на среднее число рабочих часов в месяце. После количества часов делят на 12 для получения среднего значения.

Узнайте больше о новых изменениях в расчет среднего заработка и отпускных. Приходите на бесплатный вебинар «Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление № 540». Он состоится 16 июля 2025 года в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Новый порядок расчета среднего заработка (постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы») с 1 сентября 2025 года. Выходное пособие: важные изменения. Как считать по-новому с 1 сентября 2025 года. Особенности расчета при суммированном учете рабочего времени с 1 сентября 2025 года. Особенности расчета отпускных. Мифы вокруг нового порядка расчета отпускных: где ложь, а где правда. Проблемы, с которыми столкнутся бухгалтеры при новом порядке расчета.

Спикер — Наталья Петрова, эксперт и ведущий консультант «Клерка».

Ждем вас на вебинаре 16 июля в 11:00 мск!