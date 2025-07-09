👀 Операторы персональных данных не находят себя в реестре Роскомнадзора

Компании, которые сдавали уведомления об обработке персональных данных в конце мая 2025 года, сейчас не могут найти себя в реестре Роскомнадзора.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают, что делать с проблемой — не ясно, где взять регистрационный номер, чтобы посмотреть свою компанию в реестре Роскомнадзора. Уведомление об обработке персданных подавали в конце мая 2025 года, а в ответ ничего не получили.

Проверить, есть ли компания в реестре операторов персональных данных, можно на сайте Роскомнадзора. Там достаточно ввести ИНН организации.

Кроме того, если уведомление о начале обработки персданных подавали в электронном виде, то в самом файле уведомления в формате .pdf указан регистрационный номер вместе с ключом.

Также читатели пишут, что на электронную почту, которую указывали при подаче уведомления, должно было прийти сообщение, что заявление зарегистрировано. В тексте письма также должен быть указан регистрационный номер.