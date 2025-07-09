Лист записи ЕГРИП важно успеть скачать, но потом можно восстановить

После госрегистрации физлица как ИП ФНС высылает ссылку на Лист записи ЕГРИП.

Этот документ нужно успеть сохранить, так как время действия ссылки может истечь. А без данного документа, в частности, почти невозможно заключить договор с контрагентом.Но его можно получить повторно.

ФНС разъяснила, что лист записи, содержащий сведения об индивидуальном предпринимателе, внесенные в ЕГРИП конкретной записью, предоставляет территориальный налоговый орган по месту жительства ИП, уполномоченный на предоставление сведений и документов из ЕГРИП.

Подать запрос на получение листа записи может лично предприниматель или его представитель по нотариальной доверенности.