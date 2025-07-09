⚡️ Итоги дня: оптовые цены на свинину выросли на 12-30%, старшее поколение стало чаще сидеть в мессенджерах, а в Татарстане начнут выдавать гранты на свадьбу

Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год. По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%. В Яндекс Такси утверждают, что рост составил лишь 16%.

Количество поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за I полугодие 2025 года снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составило 56,5 млн, включая 5,7 млн поездок в странах Южной Америки, где показатель вырос в 2,7 раза.

Минцифры считает установленные тарифы на услуги Почты России «крайне низкими». Например, тариф на простое письмо составляет 33 рубля вне зависимости от маршрута. Ведомство настаивает на выравнивании условий для «Почты» в онлайн-коммерции и возврате ей части монопольных полномочий.

К началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 руб. за 1 кг. Это на 30% больше год к году.

Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12%, а сетевой трафик вырос на 21%.

С 1 сентября 2025 года в российских школах устанавливаются единые лимиты времени на контрольные и практические работы. Контрольные работы должны выполняться в течение 1–2 уроков (не более 45 мин каждый), а практические работы (не для контроля) — в рамках одного урока (до 45 мин).

Минпромторг России предложил внести пианино в перечень продукции, на которую распространяются требования национального режима в госзакупках.

Молодожены из Татарстана могут получить грант 100 тыс. рублей на проведение свадьбы. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, также есть ценз по длительности проживания на территории республики.

Производитель Zewa выпустит первую на российском рынке туалетную бумагу из вторичного сырья без картонной втулки с отверстием для держателя. Это позволяет сократить количество отходов в быту, реже менять рулон за счет увеличенной длины. Zewa будет выпускать туалетную бумагу без втулки