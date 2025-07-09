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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: оптовые цены на свинину выросли на 12-30%, старшее поколение стало чаще сидеть в мессенджерах, а в Татарстане начнут выдавать гранты на свадьбу

Подготовили обзор главных событий дня — 9 июля 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Стоимость поездки в такси по ряду направлений в Москве выросла до 70% за год. По данным Росстата, цена за 1 км поездки в такси с мая прошлого года по май 2025-го в Москве выросла на 30,8%. В Яндекс Такси утверждают, что рост составил лишь 16%.

  • Количество поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh за I полугодие 2025 года снизилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составило 56,5 млн, включая 5,7 млн поездок в странах Южной Америки, где показатель вырос в 2,7 раза.

  • Минцифры считает установленные тарифы на услуги Почты России «крайне низкими». Например, тариф на простое письмо составляет 33 рубля вне зависимости от маршрута. Ведомство настаивает на выравнивании условий для «Почты» в онлайн-коммерции и возврате ей части монопольных полномочий.

  • К началу июля средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 руб. за 1 кг. Это на 30% больше год к году. 

  • Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12%, а сетевой трафик вырос на 21%.

  • С 1 сентября 2025 года в российских школах устанавливаются единые лимиты времени на контрольные и практические работы. Контрольные работы должны выполняться в течение 1–2 уроков (не более 45 мин каждый), а практические работы (не для контроля) — в рамках одного урока (до 45 мин).

  • Минпромторг России предложил внести пианино в перечень продукции, на которую распространяются требования национального режима в госзакупках.

  • Молодожены из Татарстана могут получить грант 100 тыс. рублей на проведение свадьбы. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, также есть ценз по длительности проживания на территории республики.

  • Производитель Zewa выпустит первую на российском рынке туалетную бумагу из вторичного сырья без картонной втулки с отверстием для держателя. Это позволяет сократить количество отходов в быту, реже менять рулон за счет увеличенной длины.

    Zewa будет выпускать туалетную бумагу без втулки
    Zewa будет выпускать туалетную бумагу без втулки

  • Китайская компания Pop Mart — производитель игрушек Labubu подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака Labubu.

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