Минфин: организация-резидент ТОР и налогоплательщик-резидент ТОР — это разное

Организация-резидент ТОР, который не пользуется налоговыми льготами для налогоплательщиков-резидентов ТОР, может применять инвестиционный вычет.

Минфин разъяснил, когда резидент ТОР может применять инвестиционный вычет по налогу на прибыль.

В письме от 23.05.2025 № 03-03-05/50815 ведомство напоминает, что налогоплательщики-резиденты ТОР не вправе применять инвествычет по налогу на прибыль организаций: подп. 6 п. 11 ст. 286.1 НК.

Таким налогоплательщиком-резидентом ТОР считается российская организация, которая:

получила статус резидента ТОР в соответствии с законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ;

и отвечает требованиям п. 1 ст. 284.4 НК до истечения сроков применения льгот по налогу на прибыль.

А если организация-резидент ТОР не соответствует положениям п. 1 ст. 284.4 НК, она вправе применять инвестиционный вычет, указывает Минфин.

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