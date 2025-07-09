🍴 49% россиян хотят открыть бизнес в общепите

Большинство участников опроса хотели бы открыть свой бар, пекарню или точку быстрого питания. На это им понадобится больше 3 млн рублей.

Почти половина жителей РФ (49%) хотели бы начать бизнес в сфере общепита, причем 27% выбрали бы для запуска свой бар.

На втором по популярности месте оказалась пекарня (18,5%), на третьем — точки быстро питания (15,5%), а за ними идет рестораны (13,7%) и кофейни (10,5%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для автоматизации документооборота DocsInBox и исследовательского центра «Позиция».

39% считают, что бизнес в сфере общепита способен принести высокий доход, 28% просто проявляют интерес к этой области экономики, а 14% признали свою страсть к еде.

Главный барьер для запуска собственного заведения — высокие издержки: на этот фактор указали 40% опрошенных.

31,4% ссылаются на экономическую обстановку, а свыше 26% считают, что стоимость аренды помещений слишком высока.

51,8% считает, что для открытия кафе и ресторана нужно больше 3 млн рублей. Сооснователь DocsInBox Леонид Довбенко рассказал, что на заведение в городе-миллионнике на 20-30 посадочных мест предпринимателям понадобится от 3,5 млн рублей.