Ресторанам и кафе Санкт-Петербурга возместят траты на украшение витрин к Новому году-2026
Власти Санкт-Петербурга планируют частично компенсировать ресторанам и кафе расходы на оформление витрин к Новому году.
Предприниматели смогут принять участие в конкурсе: им возместят расходы на сумму до 2 млн рублей. Часть понесенных затрат в декабре 2025 года будет можно вернуть уже в январе 2026 года.
«Планируем запустить новую меру поддержки. В августе-сентябре объявим ее параметры», — сказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Кроме того, предприниматели могут получить до 1 млн 175 тыс. рублей по проекту «Петербург гастрономический». Эта сумма покроет до 70% затрат на оборудование, купленное напрямую у производителя.
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