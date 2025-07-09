Ресторанам и кафе Санкт-Петербурга возместят траты на украшение витрин к Новому году-2026

Предприниматели смогут получить до 2 млн рублей, чтобы покрыть расходы на праздничное оформление витрин.

Власти Санкт-Петербурга планируют частично компенсировать ресторанам и кафе расходы на оформление витрин к Новому году.

Предприниматели смогут принять участие в конкурсе: им возместят расходы на сумму до 2 млн рублей. Часть понесенных затрат в декабре 2025 года будет можно вернуть уже в январе 2026 года.

«Планируем запустить новую меру поддержки. В августе-сентябре объявим ее параметры», — сказал глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Кроме того, предприниматели могут получить до 1 млн 175 тыс. рублей по проекту «Петербург гастрономический». Эта сумма покроет до 70% затрат на оборудование, купленное напрямую у производителя.