🥕 Минпромторг и торговые сети хотят зафиксировать цены на значимые товары

На продукты «борщевого» набора и другие социально значимые товары хотят установить «вилку» цен. Так предлагается помочь сельхозпроизводителям и торговым сетям.

Минпромторг и торговые сети предлагают установить механизм для фиксации диапазона цен («вилки») на продукты «борщевого» набора и на социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов сетей с поставщиками.

«Минпромторг России и торговые сети сами выступили с инициативой установить вилку цен (минимальную и максимальную цену, по которым производители могут продавать выращенную ими продукцию) по ключевой для потребительского рынка сельскохозяйственной продукции», — пишет ведомство.

Речь идет о продуктах «борщевого» набора, которые нужны для дальнейшего пищевого производства и в огромных количествах продаются в рознице, а также о самых важных с точки зрения потребительской корзины продуктов или социально значимых товарах.

«Эти продукты подвержены существенным ценовым колебаниям в силу сезонного фактора, возможных неурожаев и так далее», — добавил Минпромторг.

Цель механизма – создать условия, когда сельхозпроизводители будут иметь гарантированную рентабельность и планировать свои вложения в дальнейшее выращивание урожая за счет долгосрочных контрактов.

Торговым сетям это позволит заключать долгосрочные контракты с производителями и понимать цены наперед.