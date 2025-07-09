Госдума приняла в первом чтении законопроект-2025 о маркетплейсах

Чтобы защитить интересы покупателей и партнеров маркетплейсов, депутаты приняли законопроект о платформенной экономике.

9 июля 2025 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о платформенной экономике, который будет регулировать работу маркетплейсов.

Документ устанавливает основные понятия, определяет права и обязанности операторов платформ, селлеров, собственников ПВЗ, покупателей, а также других исполнителей работ.

Основная цель проекта — защитить интересы покупателей с точки зрения качества и подлинности товаров. Кроме того, платформы должны соблюдать договоренности с продавцами и не заставлять их продавать товары по ценам ниже себестоимости.

Платформы будут обязаны проверять информацию о партнерах через портал Госуслуги, реестры ИП и юрлиц.

Им запрещено публиковать карточки товаров без данных, которые подтвердят безопасность, маркировку и сертификацию товаров.

В законопроекте также определено, как будет проходить возврат товаров через платформы.

В проекте перечислено, что должно входить в договор между маркетплейсами и партнерами. Там будут зафиксированы основания для санкций и штрафов, причины изменения положения карточек товаров в поисковой выдаче, а также положение о расчете вознаграждения оператора платформы за предоставление услуг.

Маркетплейсы будут обязаны не менее чем за 45 дней сообщить партнерам об изменениях в договорах.