Иностранцев хотят выдворять из РФ за систематическое мелкое хулиганство

Если иностранцы или лица без гражданства систематически совершают мелкое хулиганство, то это может стать поводом к выдворению из страны.

9 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому для иностранцев и лиц без гражданства будет усилена административная ответственность за мелкое хулиганство — выдворение за пределы РФ в случае систематических нарушений.

«Законопроект предлагает <…> установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений», — сказано в пояснительной записке.

В 2024 году Мосгорсуд рассмотрел 270 тыс. дел об административных правонарушениях, 78% их них были в отношении иностранцев и лиц без гражданства. В 96% случаев фигурантов признали виновными, им назначили наказание.

Авторы законопроекта считают, что с мелкого хулиганства может начаться преступный путь иностранца. По данным Следственного комитета, в 2024 году в суд направили 2 978 уголовных дел в отношении иностранцев, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Каждое десятое дело квалифицировано по ст. 105 УК — убийство.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.