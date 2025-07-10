Генпрокуратура проверит, законно ли растут тарифы на ЖКУ

С 1 июля 2025 года прошла индексация тарифов ЖКХ. В среднем начисления выросли на 11,9%, но в некоторых регионах обслуживание коммунальщиков стало стоить значительно дороже. Ведомство проверит, есть ли нарушение прав жильцов.

9 июля 2025 года генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9%, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше», — сказано на сайте Генпрокуратуры.

В ходе проверок особое внимание будут обращать на включение в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков.

По выявленным нарушениям примут меры, чтобы восстановить нарушенные права россиян, а также пресечь злоупотребления.