Агентство по страхованию вкладов (АСВ) го­то­вит­ся вы­пла­чи­вать стра­хо­вое воз­ме­ще­ние вклад­чи­кам че­рез Систему быстрых платежей и в циф­ро­вых руб­лях.

Об этом сообщила директор департамента страхования АСВ Наталья Болдырева 8 июля 2025 года на марафоне по финансовой грамотности «ПроФиТ».

Она также отметила, что АСВ работает над введением онлайн-подачи заявлений о выплате гарантийного возмещения участниками системы негосударственного пенсионного обеспечения.

По словам спикера, на 2025 год доля электронных выплат вкладчикам составляет от 30% до 60% в зависимости от банка и его территориального расположения. На портал «Госуслуги» приходится 72% онлайн-обращений, на сайт АСВ — 28%.

Более 60% всех безналичных перечислений страхового возмещения АСВ делает на карты «Мир». Это позволяет вкладчикам получать средства за нескольких минут и круглосуточно.