Некоммерческим организациям хотят продлить финансовые послабления до 1 января 2029 года

Чтобы обеспечить сохранность целевых капиталов НКО, депутаты намерены продлить для них финансовые послабления.

9 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому до 1 января 2029 года продлят действие норм, которые касаются управления целевым капиталом некоммерческих организаций.

До 1 января 2026 года действует закон от 14 июля 2022 года № 279-ФЗ. Он позволяет некоммерческим организациям перечислять весь доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на его пополнение.

То есть приостановили действие норм, согласно которым целевой капитал подлежит расформированию, если стоимость чистых активов в результате доверительного управления имуществом снизилась по результатам трех лет более чем на 30%, а также если стоимость чистых активов снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 50%.

Кроме того, сейчас приостановлено действие положений о предельном размере средств, которые могут быть использованы управляющей компанией на административно-управленческие расходы.

«Законопроектом предлагается продлить приостановление действия указанных норм (и действие корреспондирующих им норм) сроком до 1 января 2029 года в связи с сохранением актуальности вышеуказанных положений», — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, продление финансовых послаблений позволит обеспечить стабильность НКО в условиях санкций, а также обеспечить сохранность и пополнение целевых капиталов.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.