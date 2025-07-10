Свободная экономическая зона в приграничье будет действовать и на новые проекты, а не только пострадавший бизнес

Резидентами ОЭЗ в приграничных регионах России смогут стать предприниматели, которые готовы инвестировать в новые проекты в сфере логистики, IT, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Минэкономразвития расширяет поддержку предпринимателей в приграничных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Теперь особыми условиями свободной экономической зоны смогут воспользоваться не только пострадавшие предприятия, но и бизнесмены, которые планируют реализовать новые инвестпроекты.

Преференциальный режим открывает доступ к налоговым и административным льготам, что будет особенно важно для представителей малого и среднего бизнеса. Об этом пишут «Известия».

«Теперь режим распространяется не только на пострадавшие предприятия, но и на новые инициативы в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика и IT. Это позволит не просто восстановить экономику, но и диверсифицировать ее структуру, создать рабочие места и новые точки роста», — сказали в министерстве.

Там ожидают, что это решение стабилизирует экономическую ситуацию в приграничье, снизит отток населения и увеличит деловую активность с опорой на несырьевые отрасли.