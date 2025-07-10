Штрафы уже не те: за незаконное привлечение иностранцев к работе предложили увеличить штрафы

Из-за роста инфляции штрафы перестали оказывать свое действие, поэтому депутаты решили их пересмотреть. Для физлиц ответственность за незаконное привлечение иностранцев к работе вырастет в 10 раз, а для компаний — в два раза.

9 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому в несколько раз вырастет размер штрафов за незаконное привлечение иностранцев или лиц без гражданства к трудовой деятельности.

Для физлиц штраф предлагают увеличить в 10 раз, для должностных — в пять раз, а для юридических лиц — в два раза.

Кого привлекают к ответственности Действующий штраф Что предлагает законопроект Физлицо От 2 до 5 тыс. рублей От 20 до 50 тыс. рублей Должностное лицо От 25 до 50 тыс. От 125 до 250 тыс. Юридическое лицо От 250 до 800 тыс. От 500 тыс. до 1,6 млн

В ст. 18.15 КоАП есть и другие основания для увеличения штрафов. Например, если правонарушения совершили в Москве или Санкт-Петербурге, физлица заплатят от 2 до 7 тыс. рублей, должностные лица — от 30 до 70 тыс., а компании — от 400 тыс. до 1 млн. Либо получат административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Авторы законопроекта отмечают, что с 2016 по 2025 год накопленный уровень инфляции превысил 60%. Это привело к ослаблению реального воздействия штрафных санкций. Поэтому депутаты собираются пересмотреть размер наказания.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.