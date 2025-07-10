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Законопроекты

Кадастровую оценку теперь будут проводить с помощью географической информационной системы

Чтобы обеспечить единообразный подход к определению кадастровой стоимости и государственной оценке, запустят новую информационную систему.

9 июля 2025 Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон о кадастровой оценке с использованием федеральной государственной географической информационной системы — ФГИС. Платформа обеспечит взаимодействие всех участников кадастровой оценки, в нее интегрируют нужные информационные ресурсы.

«Это позволяет обеспечить преемственность систем и обеспечить построение единого ландшафта ГИС постепенно, не упустив данные об объектах, внедряя предложенные изменения в практику государственной кадастровой оценки», — сказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. 

Систему будут применять по всей России, но для городов федерального значения предусмотрели альтернативную модель. Для них проводить оценку и определять кадастровую стоимость с применением ФГИС будут только если такое решение принял высший исполнительный орган субъекта.

Кроме того, закон устанавливает, что в 2026 и 2027 годах при определении кадастровой стоимости наряду с ФГИС могут применять и государственные информсистемы органов госвласти субъектов РФ и другие информационные системы, которые работают до вступления в силу данного закона.

Закон вступит в силу со дня публикации, а отдельные положения — с 1 января 2026 года.

Автор

Максим Рукинов
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