💰 У россиян хватит накоплений, чтобы прожить четыре месяца без зарплаты

38% жителей России не имеют личных сбережений, а 13% смогут прожить только месяц, если потеряют все источники дохода.

У жителей страны хватит сбережений в среднем на четыре месяца жизни без дохода, но 38% населения не имеют никаких накоплений.

В случае потери всех источников дохода среднего запаса денег хватит на четыре месяца. При этом 13% россиян смогут продержаться только один месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев. Запас финансовой прочности на 6-12 месяцев есть у 7% участников опроса, а 6% обеспечены будут более чем на год. Об этом сказано в исследовании сервиса Superjob.

78% россиян следят за личными деньгами: 59% примерно учитывают доходы и расходы, 19% ведут детальный учет, а 22% не следят за собственным бюджетом.

49% оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний. 26% считают, что они очень хорошо разбираются в личных финансах, в 11% говорят о низкой компетенции.

Больше других людей ведут денежный учет и планируют траты россияне в возрасте 35-45 лет. Также они склонны чаще сомневаться в своем уровне финансовой грамотности.