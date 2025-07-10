🏫 Налоговики работают не только на пляжах, но и на вокзалах

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге работает мобильный офис УФНС. Там инспекторы помогут урегулировать задолженность перед бюджетом.

Управление ФНС по Санкт-Петербургу открыло мобильный офис по вопросам урегулирования задолженности на Московском вокзале.

Жители Санкт-Петербурга могут проверить информацию о наличии или отсутствии долгов перед налоговой прямо в зале ожидания Московского вокзала. Пост будет работать в течение всего лета по средам с 10:00 до 16:00. Об этом сказано на сайте ФНС.

Кроме того, оперативно проверить налоговые долги можно онлайн: в личном кабинете на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Если подать письменное согласие на получение оповещений, то налоговики пришлют уведомление о задолженности в СМС-сообщении.

Недавно мы писали, что налоговики развернули свои посты на пляжах, чтобы жители страны могли своевременно решить свои налоговые проблемы, не прерывая отдых.