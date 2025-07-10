Власти хотят отменить роуминг в ЕАЭС с 1 января 2028 года

ЕЭК перенесла срок отмены мобильного роуминга в ЕАЭС с 2025 на 2028 год. Дополнительное время нужно, чтобы настроить биллинговые системы и устранить финансовые потери операторов связи.

С 1 января 2028 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) собирается отменить мобильный роуминг на пространстве Евразийского экономического союза — ЕАЭС.

«В комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года. Инициатива по отмене роуминга (внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге) поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза», — сказано в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Изначально отменить роуминг в ЕАЭС собирались в 2025 году, но властям понадобилось время, чтобы придумать, как устранить финансовые потери операторов связи. Кроме того, нужно корректно настроить биллинговые системы и программы для предотвращения мошеннического трафика.